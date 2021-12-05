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В Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены

Воскресенье, 5 декабря 2021, 15:21
В Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены
фото полиции

В Ужгороде в воскресенье утром сожгли два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене.

Источник: глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook, полиция Закарпатской области

Детали: Как отметил Томиленко, Белецкий является основателем и главным редактором информационного агентства "ЗИДО", членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.

В комментарии НСЖУ журналист сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: "Больше ни с чем не могу связать".

Дословно Томиленко: "Национальный союз журналистов Украины осуждает грубое преступление, которое является актом устрашения закарпатских журналистов. Союз выражает свою солидарность с коллегой и призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию".

Больше деталей: Сам Белецкий опубликовал в Facebook видео с горящим автомобилем.

Вместе с тем полиция Закарпатской области сообщила, что расследует повреждение автомобилей журналиста по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Около 5:20 утра на линию "102" поступило сообщение о возгорании автомобиля по одной из улиц на окраине Ужгорода.

 

"При осмотре места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль марки Subaru Forester и частично автомобиль "Volkswagen Beetle", который был припаркован неподалеку. Оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгородщины, занимающегося журналистской деятельностью", - говорится в сообщении полиции.

Украинская правда

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Темы: ЗакарпатьеСМИавто
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