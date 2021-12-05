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Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии возле линии фронта

Воскресенье, 5 декабря 2021, 23:51
Резников во время встречи с начальником Штаба обороны ВС Канады Уэйном Эйром, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии фронта.

Источник: Резников в интервью The Globe and Mail

Детали: Министр отметил, что Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который помог бы решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.

Но не менее важным, по его словам, было бы размещение канадских, американских и британских военных на позициях вблизи линии фронта.

"У вас (в Канаде – ред.) есть обучающая программа в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 [военных] инструкторов отправьте 500 инструкторов", - сказал он, имея в виду канадскую учебную миссию из 200 военных, которая базируется в Яворове на Западе Украины.

По словам Резникова, эти военные должны быть размещены в тех местах, где Россия может их видеть.

Прямая речь: "Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином".

"Вместе с представителями Соединенного Королевства, США, на двусторонних платформах, без НАТО. Над этими территориями должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим знаком для русских".

Больше деталей: Он считает, что Канада, США и Великобритания должны совместно и оперативно оказать военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией, предупредив, что шаги по сдерживанию вторжения президента России Владимира Путина необходимы сейчас, потому что "позже будет слишком поздно".

Резников отметил, что видит раскол среди стран НАТО в том, как далеко можно зайти в поддержке Украины. По его словам, Канада, США и Великобритания были более склонны бросить вызов агрессивному поведению Путина, в то время как такие страны, как Германия и Франция, колебались, потому что были обеспокоены сохранением своих экономических отношений с Россией.

"К сожалению, Германия и Франция очень прагматичны. Они хотят дружить с русскими. Они ведут с ними дела", - сказал он, имея в виду трубопровод "Северный поток – 2".

Министр призвал "англосаксонских союзников" действовать вне Организации Североатлантического договора, если это необходимо, в предоставлении вооружений и другой поддержки украинским военным.

По словам Резникова, военная поддержка должна осуществляться одновременно с новыми экономическими санкциями, направленными против личных активов Путина и его ближайшего окружения.

Издание отмечает, что публичная просьба Резникова к Канаде, США и Великобритании о поддержке Украины вне НАТО поступила через два дня после его встречи один на один с начальником генерального штаба Канады генералом Уэйном Эйром, который посетил Киев на этой неделе. Резников сказал, что в пятницу у него также был телефонный разговор с министром обороны Анитой Ананд, а также недавние беседы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и министром обороны США Ллойдом Остином.

В то же время, в четверг перед встречей с Резниковым, генерал Эйр сказал The Globe, что он обеспокоен тем, что любая новая канадская или западная военная поддержка Украины может спровоцировать, а не сдержать Путина.

Украинская правда
Темы: РезниковКанада
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