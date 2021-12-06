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В Киеве на Оболони сгорели 8 торговых павильонов

Понедельник, 6 декабря 2021, 01:21
фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах в Оболонском районе Киева, восемь павильонов сгорели.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

Дословно: "5 декабря в 22:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41, что в Оболонском районе столицы.

На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара".

Детали: В 23:38 пожар был локализирован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован.

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем, и 22 удалось спасти.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

 

Украинская правда
Темы: пожарКиев
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