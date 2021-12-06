"Украина может стать следующим Афганистаном для России" – сенатор США

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях. А сенатор-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

Источник: сенаторы Мерфи и Эрнст на канале CNN, Голос Америки

Прямая речь Мерфи: "Я думаю, что нет замены дипломатическим усилиям лицом к лицу, так что я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет результаты.

Однако позвольте сказать – если Россия решит пойти дальше, это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы".

"Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она (Россия – ред.) решит пойти дальше и это наша работа в Конгрессе быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины".

"Сейчас у нас есть поправка на рассмотрение в Сенате, которая значительно увеличит объем летальной помощи, и я ее поддерживаю".

Детали: Тему Украины на фоне предстоящего разговора Байдена и Путина обсуждали еще в одной программе.

Сенаторка-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь. Он (Байден – ред.) должен четко об этом сказать" – сказала сенторка.

Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России".