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США запустят в космос украинский спутник

Понедельник, 6 декабря 2021, 04:45
США запустят в космос украинский спутник
фото: Днепровская таможня

Изготовленный на КБ Южный в городе Днепр спутник "Січ-2-30" отправили в США для дальнейшего запуска в космос.

Источник: Днепровская таможня

Дословно: "Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Січ-2-30" без отклонений от графика.

Спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины".

Детали: Как отмечает глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

10 января 2022 г. его планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Украинская правда

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Темы: СШАУкраинакосмос
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