Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский поздравил военных и побывал на передовой

Понедельник, 6 декабря 2021, 16:38
Владимир Зеленский на передовой. фото ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные силы Украины с 30-летием и совершил рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области.

Источник: Офис президента, Зеленский в соцсетях

Детали: Отмечается, что глава государства присвоил почетные наименования военным частям ВСУ.

Дословно поздравление Зеленского: "Вооруженным Силам Украины исполняется 30 лет. Все это время наши военные остаются на страже свободы, независимости и суверенитета Украины! Украинцы гордятся своей армией! От имени украинского народа спасибо воинам и ветеранам ВСУ за самоотверженную службу и героизм. Слава Украине!".

Обновлено: Вечером ОП обнародовал еще одно сообщение - с фото. Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки.

Президент обратился к защитникам Украины с пожеланием беречь себя, чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинского войска потомкам.

 
ФОТО ОП

Сообщается, что Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

 
фото ОП

Украинская правда
Темы: Зеленскийармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии

Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17

Путин рассказал, как договорился с Байденом дальше говорить о вопросах расширения НАТО

Зеленский не платил за помещение для прессмарафона: оно принадлежит куратору "Великого будівництва"

У Медведчука нашли незадекларированное имущество на 73 миллиона – НАПК

видеоПутин уклонился от прямого ответа, нападет ли Россия на Украину

Все новости...
Зеленский
Зеленский зарегистрировал законопроекты об "экономическом паспорте"
Где следует говорить с Путиным
Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна
Последние новости
22:10
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
21:55
Новости экономики: Коломойский и "1+1", конец пандемии
21:42
Британия подтвердила диалог с Украиной о визовой либерализации
21:26
Первые в мире: Apple приближается к стоимости в $3 триллиона
21:15
Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии
21:04
Украинский спутник улетел в США для запуска из SpaceX
20:47
Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17
20:29
Бундестаг проведет экстренные слушания по поводу российских войск у границ Украины
20:12
Гривня окрепла к доллару, но ослабла к евро
19:56
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
Все новости...