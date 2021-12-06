Зеленский поздравил военных и побывал на передовой

Президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные силы Украины с 30-летием и совершил рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области.

Источник: Офис президента, Зеленский в соцсетях

Детали: Отмечается, что глава государства присвоил почетные наименования военным частям ВСУ.

Дословно поздравление Зеленского: "Вооруженным Силам Украины исполняется 30 лет. Все это время наши военные остаются на страже свободы, независимости и суверенитета Украины! Украинцы гордятся своей армией! От имени украинского народа спасибо воинам и ветеранам ВСУ за самоотверженную службу и героизм. Слава Украине!".

Обновлено: Вечером ОП обнародовал еще одно сообщение - с фото. Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки.

Президент обратился к защитникам Украины с пожеланием беречь себя, чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинского войска потомкам.

ФОТО ОП

Сообщается, что Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.