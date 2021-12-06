Зима будет волновать разнообразием: дожди, туманы, мокрый снег, гололедица

В ближайшие сутки на территорию Украины распространится теплый воздух с юго-запада Европы, атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя, на западе и севере страны - с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В большинстве областей ночью и по утрам также ожидаются туманы.



7 декабря в западных и северных областях мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, температура около 0°; на остальной территории дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве во вторник - мокрый снег и дождь, ночью туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.



8 декабря в большинстве областей Украины - мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в южной части - преимущественно дождь. Лишь в юго-восточных, днем и в большинстве западных областей без существенных осадков.



По всей стране, кроме западных и большинства северных областей, туман. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток 0-5° мороза (ночью на западе до 9° мороза), в большинстве центральных областей 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем 4-9°, на крайнем юге до 14°.



В столице в среду - мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.