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В Кремле рассказали подробности переговоров Байдена и Путина во вторник

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:12
Джо Байден и Владимир Путин, Фото AFP via Getty Images

В Кремле заявили, что видеоконференция президентов России и США во вторник пройдет в закрытом режиме, ее начало ожидается в 17.00 по киевскому времени.

Об этом рассказал спикер президента России Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

По его словам, в Кремле ожидают "длительного по времени разговора", заявлений Путина по итогам встречи не планируется.

"Мы считаем, что это будет достаточно продолжительная и основательная видеоконференция. Это будет конференция с защищенной видеосвязью. Думаем, что она будет продолжительной по времени", - сказал Песков.

Все общение будет проводиться в закрытом режиме, кроме некоторых первых кадров.

"Конечно, все общение будет проводиться в закрытом режиме. Мы имеем в виду, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом", – добавил представитель Кремля.

На вопрос, можно ли ожидать обращения или заявления президента России после переговоров, Песков ответил: "Нельзя".

Представитель президента России ранее сообщал, что разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится вечером 7 декабря. Белый дом подтвердил проведение видеозвонка.

Разговор состоится на фоне заявления Байдена, что он готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины.

Темы: ПутинБайден
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