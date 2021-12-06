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Шмыгаль поручил Ляшко ежедневно обновлять информацию об "Омикроне"

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:56

Премьер Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию о новом штамме коронавируса "Омикрон" в Украине.

Источник: результаты селекторного совещания под руководством Шмыгаля, которые приводит "Правительственный портал"

Дословно: "Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день штамма "Омикрон" в Украине не обнаружено. Со своей стороны премьер-министр дал задачу министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию о новом штамме".

Напомним: В России обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

В настоящее время в отношении украинцев, возвращающихся с территории РФ, и пробывших там не менее семи дней за последние 14 дней, действует норма обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен досрочно.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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