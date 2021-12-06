"Омикрон" добрался до России
Понедельник, 6 декабря 2021, 12:11
В России выявили первые случаи заражения новым коронавирусным штаммом "омикрон".
Источник: Русская служба ВВС со ссылкой на Роспотребназдзор
Детали: Сообщается, что "омикрон" был выявлен у двух граждан России, вернувшихся из ЮАР.
Накануне в ведомстве заявили, что у 9 россиян, прибывших из Южной Африки, был обнаружен Covid-19. Их поместили в обсерватор.
Предыстория:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант Covid-19 – B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
- 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 – "Омикрон" – выше вероятность повторного заражения человека.
- По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.