"Омикрон" добрался до России

В России выявили первые случаи заражения новым коронавирусным штаммом "омикрон".

Источник: Русская служба ВВС со ссылкой на Роспотребназдзор



Детали: Сообщается, что "омикрон" был выявлен у двух граждан России, вернувшихся из ЮАР.



Накануне в ведомстве заявили, что у 9 россиян, прибывших из Южной Африки, был обнаружен Covid-19. Их поместили в обсерватор.

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