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"Омикрон" добрался до России

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:11
Фото pixabay.com

В России выявили первые случаи заражения новым коронавирусным штаммом "омикрон".

Источник: Русская служба ВВС со ссылкой на Роспотребназдзор

Детали: Сообщается, что "омикрон" был выявлен у двух граждан России, вернувшихся из ЮАР.

Накануне в ведомстве заявили, что у 9 россиян, прибывших из Южной Африки, был обнаружен Covid-19. Их поместили в обсерватор.

Предыстория: 

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант Covid-19 – B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 – "Омикрон" – выше вероятность повторного заражения человека.
  • По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.

Темы: РосcияОмикронкоронавирус
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