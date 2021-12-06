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ВАКС объявил приговор судье, прятавшей взятку в административном кодексе

Понедельник, 6 декабря 2021, 15:26
Елена Живцова. фото ВСП

Высший антикоррупционный суд приговорил за вымогательство и получение взятки бывшую судью Каланчакского районного суда Херсонщины Елену Живцову к 5,6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источники УП в правоохранительных органах

Дословно САП: "6 декабря 2021 года при участии прокурора САП коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым бывшая глава одного из районных судов Херсонской области приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы".

Детали: Правоохранители не называют имя женщины, но, по данным источников УП, речь идет о Елене Живцовой.

По данным следствия, в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю предоставить ей 5 тысяч гривен за закрытие административного дела, а в случае отказа – "угрожала" привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 тыс. гривен до 32 тыс. гривен.

После получения денег, которые она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства.

Судью разоблачили на "горячем", сразу после получения оговоренной суммы.

Согласившись с позицией прокурора САП, коллегия судей признала экс-судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Это решение первой инстанции. Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судвзяткаХерсонская область
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