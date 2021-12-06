Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС объявил приговор судье, прятавшей взятку в административном кодексе

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:26
ВАКС объявил приговор судье, прятавшей взятку в административном кодексе
Елена Живцова. фото ВСП

Высший антикоррупционный суд приговорил за вымогательство и получение взятки бывшую судью Каланчакского районного суда Херсонщины Елену Живцову к 5,6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источники УП в правоохранительных органах

Дословно САП: "6 декабря 2021 года при участии прокурора САП коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым бывшая глава одного из районных судов Херсонской области приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы".

Детали: Правоохранители не называют имя женщины, но, по данным источников УП, речь идет о Елене Живцовой.

По данным следствия, в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю предоставить ей 5 тысяч гривен за закрытие административного дела, а в случае отказа – "угрожала" привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 тыс. гривен до 32 тыс. гривен.

После получения денег, которые она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства.

Судью разоблачили на "горячем", сразу после получения оговоренной суммы.

Согласившись с позицией прокурора САП, коллегия судей признала экс-судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Это решение первой инстанции. Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судвзяткаХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
От Лондона до Брюсселя
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: