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В заснеженных Карпатах третьи сутки ищут мужчину, решившего покататься на снегоходе

Понедельник, 6 декабря 2021, 15:10
В заснеженных Карпатах третьи сутки ищут мужчину, решившего покататься на снегоходе

Третьи сутки в Карпатах ищут мужчину, который поехал кататься на снегоходе в компании 2 друзей, и потерялся.

Источник: Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Mukachevo.net

Детали: 4 декабря спасатели Закарпатской области сообщили, что во время катания на снегоходах в районе горной долины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района заблудились трое мужчин. С ними установили связь и направили по правильному пути.

Позже в ГСЧС сообщили, что два человека достались турбазы "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Пропавшим остается 1 человек.

6 декабря спасатели продолжают поиски заблудившегося туриста на горной долине Руна Ужгородского района. Привлечены 30 сотрудников ГСЧС и 7 единиц техники, а также 10 волонтеров.

Один из тех, кому удалось выйти из гор, рассказал, что знакомый съехал на снегоходе с горы и в это время резко изменилась погода. Товарищи сбросили спасателям геолокацию, чтобы обозначить, где именно потерянный мужчина спустился в "яму".

Дословно ГСЧС: "Сейчас спасатели осуществляют радиальный поиск вокруг места, где был найден снегоход мужчины. Обследуются домики лесника и обрывы. Поисковые работы усугубляются значительной снеголавинной опасностью и метелью. Поэтому пока никаких следов туриста не найдено".

Предыстория:

Спасатели неоднократно призывали туристов не путешествовать в Карпаты из-за ухудшения погоды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КарпатыГориначрезвычайное происшествие
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