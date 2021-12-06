Папа Римский хочет встретиться с российским патриархом Кириллом "как братья"

Папа Римский Франциск I заявил, что хочет встретиться с Патриархом Московским Кириллом как "брат с братом".

Источник: Reuters, Associated Press

Детали: Франциск заявил, что хочет провести встречу с Кириллом.

Он рассказал, что на следующей неделе в Рим должен прибыть представитель Русской православной церкви по внешним связям. В ходе консультаций с ним должны согласовать детали и протокол встречи, ведь Кирилл планирует совершить несколько зарубежных визитов в ближайшее время.

Понтифик добавил, что готов ехать в Москву даже несмотря на то, что нет согласования протокола встречи.

Прямая речь Франциска: "Потому что для встречи с братом не требуется никаких протоколов.

Мы брать. Мы говорим друг другу такие вещи, которые могут сказать только братья. Мы не выписываем менуэты в наших обсуждениях.

Нам следует двигаться дальше, идти и работать над достижением единства наших церквей".

Детали: Заявление главы Католической церкви прозвучало после его визита в Грецию, где он попросил 5 декабря прощения у главы Греческой православной церкви за ошибки католиков.

Справка: Христианская церковь раскололась на католическую и православную в 1054 году. Историки церкви называют это событие "Великой схизмой".

Что было раньше: Первая встреча Папы Римского и российского патриарха состоялась 13 февраля 2016 года в столице Кубы – Гаване. Это была первая в истории встреча лидеров этих двух церквей.