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Из-за футбола работу транспорта в Киеве продлят на час

Понедельник, 6 декабря 2021, 17:56

Через футбольный матч между командами "Шахтер" и "Шериф" в ночь с 7 на 8 декабря в Киеве продолжат на один час работу наземного общественного транспорта.

Источник: сообщение "Киевпастранса

Детали: Будет продолжена работа маршрутов:

троллейбусных – №3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайных – №1-К, 8-К, 28;

автобусных в режиме маршрутного такси №178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, в сообщении обещают, что на маршрутах №33-Т, 55, 69, 99 будут дежурить резервные автобусы.

Часы работы киевского метрополитена пока не продолжали.

Справка: Матч между футбольными клубами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь) пройдет в 22:00 на НСК "Олимпийский" в рамках Лиги чемпионов.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспортфутбол
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