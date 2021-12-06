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Минздрав разъяснил, когда можна вакцинироваться переболевшим на COVID-19

Понедельник, 6 декабря 2021, 18:30
Минздрав разъяснил, когда можна вакцинироваться переболевшим на COVID-19
Фото: МОЗ

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться на 28-й день после болезни.

Источник: заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика, которого цитирует пресс-служба Минздрава

Прямой язык Заики: "Если вы переболели ковидом вам все равно нужно вакцинироваться. Не известно, сколько будет длиться иммунитет после перенесенной болезни.

Нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила человеку. Но есть исследование, что не вакцинированные люди, перенесшие ковид, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные…

Если вы заболели коронавирусной болезнью и после болезни прошло 28 дней – вакцинируйтесь. Если вы получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели ководом, подождите 28 дней и получите вторую дозу".

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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