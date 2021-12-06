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Байден поговорит с Зеленским перед разговором с Путиным – ЗМІ

Понедельник, 6 декабря 2021, 20:41
Зеленский и Байден, фото: Офис президента

Президент США Джо Байден перед запланированной видеовстречой с президентом РФ Владимиром Путиным проведет разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Independent со ссылкой на свои источники.

По информации от представителя Белого дома, перед видеовстречой с Путиным 7 декабря Байден поговорит с европейскими союзниками и Зеленским, чтобы скоординировать месседжи и выйти на разговор президентом РФ "с единством и мощной трансатлантической солидарностью".

Собеседник из администрации сообщил, что Байден планирует выразить обеспокоенность российскими маневрами рядом с Украиной, добавив, что в США не знают, принял ли Путин решение по поводу дальнейшей эскалации. Темами разговора могут быть также общая стратегическая стабильность, кибербезопасность и ядерная программа Ирана.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров в формате видеовстречи на 7 декабря.

Прошедшая неделя отметилась серией заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинений в том, что это Альянс спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ . Со своей стороны западные союзники выразили мощную поддержку Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

Темы: БайденЗеленскийПутин
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