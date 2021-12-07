Франция закрывает ночные клубы и вводит масочный режим в школах

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении новых карантинных ограничений, в частности закрытии ночных клубов и масочном режиме в школах.

Источник: Кастекс, France24

Детали: Для противостояния росту случаев Covid-19 ночные клубы во Франции будут закрыты на четыре недели.

В школах усилят социальное дистанцирование и расширят использование масок, поскольку Франция сталкивается с пятой волной случаев вируса, сказал Кастекс, вышедший из карантина на прошлой неделе после заражения вирусом.

По словам французского премьера, правительство воздержалось от введения более строгих мер для населения в целом или невакцинированных в частности, как это сделали некоторые страны.

Вместо этого Кастекс призвал бизнес поощрять отдаленную работу. Также он обратился к французам с просьбой избегать офисных вечеринок в канун нового года.

Кроме того, премьер напомнил, что в кафе и на открытых рождественских ярмарках потребуются пропуски, подтверждающие вакцинацию от Covid.

Напомним: Франция объявила о новых правилах для путешественников, прибывающих ​​из стран, не входящих в ЕС, в связи с новым вариантом коронавируса под названием "Омикрон".