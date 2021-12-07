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Covid в Украине: 8 655 больных и 467 умерших за сутки

Вторник, 7 декабря 2021, 07:20
Covid в Украине: 8 655 больных и 467 умерших за сутки
Динамика заболеваемости и смертности Covid в Украине, дашборд УП

За сутки 6 декабря в Украине зафиксировали 8 655 случаев коронавирусной болезни и 467 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 1 349 человек, выздоровели 22 878 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 716 детей и 200 медработников.

Больше всего случаев заболевания в этот понедельник обнаружили в Киеве (1270), Полтавской (716), Донецкой (689), Черкасской (624), Киевской (575) областях.

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего зарегистрировали в Запорожской (44), Полтавской (37), Донецкой (34) областях, городе Киев (30) и Сумской области (25).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 510 610 человек, из них 3 082 619 человек выздоровели, а 88 986 человек умерли.

УП, дополнено

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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