Грузовик и маршрутка столкнулись на Черниговщине: количество погибших возросло до 13

Тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.

Источник: ГСЧС, полиция Черниговской области, Черниговская ОГА, Офис генпрокурора

Дословно: "7 декабря около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница"".

фото полиции

Детали: Сначала ГСЧС сообщала о 10 погибших и 7 травмированных. Позже о 11 погибших и 8 травмированных. Впоследствии в Черниговской ОГА сообщили, что еще один человек умер в больнице, таким образом, количество погибших возросло до 12.

фото полиции

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.

По состоянию на 11:05 ГСЧС сообщила о 13 погибших и 6 травмированных в результате ДТП.

По данному факту расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).