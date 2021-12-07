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Грузовик и маршрутка столкнулись на Черниговщине: количество погибших возросло до 13

Вторник, 7 декабря 2021, 10:40
Грузовик и маршрутка столкнулись на Черниговщине: количество погибших возросло до 13
Фото ГСЧС

Тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.

Источник: ГСЧС, полиция Черниговской области, Черниговская ОГА, Офис генпрокурора

Дословно: "7 декабря около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница"". 

 
фото полиции 

Детали: Сначала ГСЧС сообщала о 10 погибших и 7 травмированных. Позже о 11 погибших и 8 травмированных. Впоследствии в Черниговской ОГА сообщили, что еще один человек умер в больнице, таким образом, количество погибших возросло до 12. 

 
фото полиции

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.

По состоянию на 11:05 ГСЧС сообщила о 13 погибших и 6 травмированных в результате ДТП.

По данному факту расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Украинская правда

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Темы: ДТПЧерниговская областьжертвы
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