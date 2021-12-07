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ЕС наложит санкции на главу ЧВК "Вагнера" ​​Уткина – СМИ

Вторник, 7 декабря 2021, 12:15
фото: Радио Свобода

Послы Европейского Союза в среду согласуют санкции против главы частной военной компании "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина и еще двух человек, связанных с группой.

Об этом стало известно европейскому редактору "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, пишет "Европейская правда". 

По его данным, санкции будут направлены против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Ограничения будут наложены в рамках глобального режима санкций из-за нарушений прав человека, введенного ЕС в прошлом году.

Как сообщалось, отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех российских организаций в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии.

Европейский Союз в середине ноября согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Впоследствии Европарламент принял резолюцию с осуждением нарушением прав человека частной военной компанией "Вагнера", обвинив Россию.

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Темы: ВагнерсанкцииЕС
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