Смертельное ДТП на Черниговщине: в ОГА рассказали о состоянии пострадавших

В Черниговской областной государственной администрации рассказали о состоянии семи травмированных пассажиров маршрутного автобуса, попавшего в смертельное ДТП с грузовиком.

Источник: сообщение на сайте Черниговской ОГА

Детали: Количество травмированных возросло до семерых (ранее сообщалось о шестерых).

Всех госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинские учреждения Чернигова.

5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице.

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на Пирогова. На месте ДТП работают медики с полицейскими.

Чиновники также уточнили, что маршрутка двигалась из Борзны в Чернигов через Мену. Ранее сообщалось, что в ДТП попал автобус по маршруту "Чернигов - Сосница".

Что было раньше: 7 декабря около 8 утра маршрутное такси попало в смертельную автокатастрофу с грузовиком возле села Брусилов. Сначала сообщалось об 11 погибших, но вскоре количество выросло до 13.