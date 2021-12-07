В горах обнаружили тело туриста, который уехал кататься на снегоходе 4 декабря
Вторник, 7 декабря 2021, 14:50
На Закарпатье в горах спасатели обнаружили тело мужчины, который 4 декабря исчез во время катания на снегоходе.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе".
Детали: Поиски продолжались с 4 декабря. Ранее спасатели обнаружили снегоход мужчины.
Тело нашли в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода.
Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 90 человек и 33 единицы техники, из них 55 спасателей и 35 волонтеров.
Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.
Напомним:
- 4 декабря в районе горной долины Руна Турье-Реметовской заблудились трое мужчин на снегоходах. С ними установили связь и направили к правильному пути.
- Два человека добрались к турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района, а поиски 1 человека продолжились.
- Один из тех, кому удалось выйти из гор, рассказал, что знакомый съехал на снегоходе сверху и в это время резко изменилась погода. Товарищи сбросили спасателям геолокацию, чтобы отметить, где именно потерянный мужчина спустился в "яму".
- Спасатели неоднократно призывали туристов не путешествовать в Карпаты из-за ухудшения погоды.
Украинская правда