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В горах обнаружили тело туриста, который уехал кататься на снегоходе 4 декабря

Вторник, 7 декабря 2021, 14:50
фото: ГСЧС

На Закарпатье в горах спасатели обнаружили тело мужчины, который 4 декабря исчез во время катания на снегоходе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе".

Детали: Поиски продолжались с 4 декабря. Ранее спасатели обнаружили снегоход мужчины.

Тело нашли в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода.

Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 90 человек и 33 единицы техники, из них 55 спасателей и 35 волонтеров.

 

Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.

 
 
 

Напомним:

  • 4 декабря в районе горной долины Руна Турье-Реметовской заблудились трое мужчин на снегоходах. С ними установили связь и направили к правильному пути.
  • Два человека добрались к турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района, а поиски 1 человека продолжились.
  • Один из тех, кому удалось выйти из гор, рассказал, что знакомый съехал на снегоходе сверху и в это время резко изменилась погода. Товарищи сбросили спасателям геолокацию, чтобы отметить, где именно потерянный мужчина спустился в "яму".
  • Спасатели неоднократно призывали туристов не путешествовать в Карпаты из-за ухудшения погоды.

Украинская правда
Темы: КарпатыГСЧС
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