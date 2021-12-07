В горах обнаружили тело туриста, который уехал кататься на снегоходе 4 декабря

На Закарпатье в горах спасатели обнаружили тело мужчины, который 4 декабря исчез во время катания на снегоходе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе".

Детали: Поиски продолжались с 4 декабря. Ранее спасатели обнаружили снегоход мужчины.

Тело нашли в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода.

Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 90 человек и 33 единицы техники, из них 55 спасателей и 35 волонтеров.

Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.

Напомним: