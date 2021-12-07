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В Крыму нашли мертвым главу местного офиса "Аэрофлота"

Вторник, 7 декабря 2021, 14:53
Роберт Валеев (слева). Фото: Комсомольская правда

Во временно оккупированном Крыму нашли мертвым главу местного представительства российской авиакомпании "Аэрофлот" Роберта Валеева.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс"

Дословно: "Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев - по этическим причинам и в интересах следствия".

Детали: Источник российского "Интерфакса" сообщил, что тело Валеева было найдено 5 декабря.

Следствие рассматривает версию о самоубийстве.

Что было раньше: 4 декабря российские медиа сообщали, что лайнер "Аэрофлота", направлявшийся в Москву в небе над побережьем Крыма, чуть не столкнулся с военным самолетом США.

Темы: КрымРосcияавиа
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