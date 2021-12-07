В Крыму нашли мертвым главу местного офиса "Аэрофлота"
Вторник, 7 декабря 2021, 13:53
Во временно оккупированном Крыму нашли мертвым главу местного представительства российской авиакомпании "Аэрофлот" Роберта Валеева.
Источник: российское новостное агентство "Интерфакс"
Дословно: "Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев - по этическим причинам и в интересах следствия".
Детали: Источник российского "Интерфакса" сообщил, что тело Валеева было найдено 5 декабря.
Следствие рассматривает версию о самоубийстве.
Что было раньше: 4 декабря российские медиа сообщали, что лайнер "Аэрофлота", направлявшийся в Москву в небе над побережьем Крыма, чуть не столкнулся с военным самолетом США.