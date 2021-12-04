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Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ

Суббота, 4 декабря 2021, 15:49
Борт Аэрофлота едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ
Самолет "Аэрофлота", фото AFP/Getty Images

По данным ряда российских медиа, лайнер Airbus, который летел в Москву, едва смог избежать столкновения с военным самолетом США. Инцидент произошел над Черным морем вблизи оккупированного Крыма.

Источник: Интерфакс, РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, "Свободная пресса" со ссылкой на данные Flightradar24

Детали: По данным Интерфакса, гражданский самолет вынужден был сменить курс над Черным морем, "чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком".

РИА Новости сообщает, что инцидент произошел в пятницу утром.

При этом в Росавиации сказали, что не будут комментировать сообщения о смене пассажирским лайнером курса над Черным морем из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США.

Также российская сторона не называет авиакомпанию, которой принадлежит указанный рейс. Российские СМИ сами выяснили, что в это время в небе находился борт "Аэрофлота", который летел в Москву из Израиля.

Дословно РИА Новости: "Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву.

По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты, инцидент произошел накануне в районе 10:00 мск примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы."

По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту".

Темы: авиаКрымРосcияоккупация
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