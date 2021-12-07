Рада не успеет принять "экономический паспорт" до конца года – Стефанчук
Вторник, 7 декабря 2021, 14:00
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что парламент не успеет рассмотреть инициированный президентом законопроект об экономическом паспорте украинца до Нового года.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Стефанчука
Прямая речь Стефанчука: "Сможем ли на этой сессии – не знаю, потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году уже 100% мы не успеем его рассмотреть".
Детали: Спикер предположил, что, возможно, в начале следующего года этот законопроект попытаются внести в зал и "хотя бы в первом чтении проголосовать".
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Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.
- 6 декабря Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложные два законопроекта о введении экономического паспорта.
- В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).
- В обновленном законопроекте о госбюджете на 2022 год ожидается, что поступления от рентной платы составят более 71 млрд. грн.
- По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 в Украине родилось 707,66 тыс. человек.