Рада не успеет принять "экономический паспорт" до конца года – Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что парламент не успеет рассмотреть инициированный президентом законопроект об экономическом паспорте украинца до Нового года.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Стефанчука

Прямая речь Стефанчука: "Сможем ли на этой сессии – не знаю, потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году уже 100% мы не успеем его рассмотреть".

Детали: Спикер предположил, что, возможно, в начале следующего года этот законопроект попытаются внести в зал и "хотя бы в первом чтении проголосовать".

Читайте также: Поколение Зе: Родившиеся при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Предыстория: