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Рада не успеет принять "экономический паспорт" до конца года – Стефанчук

Вторник, 7 декабря 2021, 15:00
Руслан Стефанчук. Фото с сайта ВР

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что парламент не успеет рассмотреть инициированный президентом законопроект об экономическом паспорте украинца до Нового года.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Стефанчука

Прямая речь Стефанчука: "Сможем ли на этой сессии – не знаю, потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году уже 100% мы не успеем его рассмотреть".

Детали: Спикер предположил, что, возможно, в начале следующего года этот законопроект попытаются внести в зал и "хотя бы в первом чтении проголосовать".

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Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.
  • 6 декабря Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложные два законопроекта о введении экономического паспорта.
  • В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).
  • В обновленном законопроекте о госбюджете на 2022 год ожидается, что поступления от рентной платы составят более 71 млрд. грн.
  • По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 в Украине родилось 707,66 тыс. человек.

Темы: Верховная РадазаконодательствоСтефанчук
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