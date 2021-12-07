Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада не успеет принять "экономический паспорт" до конца года – Стефанчук

Вторник, 7 декабря 2021, 14:00
Рада не успеет принять экономический паспорт до конца года – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото с сайта ВР

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что парламент не успеет рассмотреть инициированный президентом законопроект об экономическом паспорте украинца до Нового года.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Стефанчука

Прямая речь Стефанчука: "Сможем ли на этой сессии – не знаю, потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году уже 100% мы не успеем его рассмотреть".

Детали: Спикер предположил, что, возможно, в начале следующего года этот законопроект попытаются внести в зал и "хотя бы в первом чтении проголосовать".

Читайте также: Поколение Зе: Родившиеся при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.
  • 6 декабря Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложные два законопроекта о введении экономического паспорта.
  • В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).
  • В обновленном законопроекте о госбюджете на 2022 год ожидается, что поступления от рентной платы составят более 71 млрд. грн.
  • По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 в Украине родилось 707,66 тыс. человек.

Темы: Верховная РадазаконодательствоСтефанчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: