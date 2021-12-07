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В Киеве объявили желтый уровень опасности – будет скользко

Вторник, 7 декабря 2021, 15:18
В Киеве объявили желтый уровень опасности – будет скользко
Фото КГГА

Вечером 7 декабря, ночью и днем 8 декабря в Киеве ожидается гололедица – І уровень опасности, желтый.

Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Также по прогнозу синоптиков, в столице в среду будет мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2° мороза.

Городские власти призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют следовать советам во время гололеда.

Водителям рекомендуют:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам советуют:

  • ходить не спеша, ноги слегка расслабить и чуть-чуть согнуть в коленях, и ступать на всю подошву;
  • не держать руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попытаться быстро присесть, чтобы удержаться на ногах;
  • быть внимательными и на тротуарах, потому что автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешающий сигнал светофора.

Также в КГГА напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.

Украинская правда

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Темы: Киевпогода
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