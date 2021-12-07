В Черниговской области объявили траур из-за ДТП с 13 погибшими
Вторник, 7 декабря 2021, 16:40
В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура по погибшим в ДТП под Брусиловом, в результате которого погибли 13 человек.
Источник: распоряжение председателя Черниговской ОГА №1080 от 7 декабря
Дословно: "Сегодня утром на Черниговщине произошла страшная автокатастрофа. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи с. Брусилов Киселевской общины...
Все учреждения и организации независимо от формы собственности рекомендуют в этот день (8 декабря – ред.) отменить развлекательные мероприятия".
Что этому предшествовало:
- 7 декабря тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что до конца года в Верховную Раду будут внесены законопроекты "направленные на повышение безопасности дорожного движения".