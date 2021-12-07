В Черниговской области объявили траур из-за ДТП с 13 погибшими

В Черниговской области 8 декабря объявили днем ​​траура по погибшим в ДТП под Брусиловом, в результате которого погибли 13 человек.

Источник: распоряжение председателя Черниговской ОГА №1080 от 7 декабря

Дословно: "Сегодня утром на Черниговщине произошла страшная автокатастрофа. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи с. Брусилов Киселевской общины...

Все учреждения и организации независимо от формы собственности рекомендуют в этот день (8 декабря – ред.) отменить развлекательные мероприятия".

Что этому предшествовало: