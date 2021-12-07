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В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку с декорациями

Вторник, 7 декабря 2021, 17:10
Фото: Укринформ

На Софиевской площади в столице установили металлический каркас для новогодней елки.

Источник: корреспондент "Укринформа"

Детали: Как сообщают журналисты, на площади уже готов металлический каркас. С помощью специального крана монтируют ветки к каркасу, на которых будет держаться дерево.

Также на площади уже разместили домики для фудкорта и сцену для выступлений.

Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой.

 
Фото: Укринформ

К самому дереву будут вести четыре арки, украшенные иллюминацией.

Вокруг памятнику Богдану Хмельницкому установят каток.

Что было раньше: В Киевской городской государственной администрации сообщили, что тема новогодней ярмарки на Софиевской площади будет посвящена ночи Рождества Христова. Праздничный вертеп станет самым большим в Европе. Торжественное открытие планируется 16 декабря, а торжественное открытие елки – 19 декабря на день святого Николая.

Кроме того, в мэрии пообещали приготовить новогодние локации в каждом районе Киева.

Темы: Киевпразднования
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