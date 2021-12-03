Празднование Нового года: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
Нынешняя тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена ночи, когда родился Иисус Христос, планируется, что вертеп будет самым большим в Европе. Елку в Киеве засветят 19 декабря.
Источник: прессслужба КГГА
Дословно: "Главную елку страны на Софийской площади традиционно засветят 19 декабря. На Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок".
Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).
Детали: Елка на Софийской и новогодние локации будут работать с 16 декабря по 16 января.
Тема этого года главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.
Сообщается, что основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.
Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цвета.
Праздничная елка высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола.
Вокруг елки разместят фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену.
В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой.
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток.
Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха, там посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды.
На Владимирском проезде будет работать ярмарка и фудкорт. Еду будут готовить в стиле "стрит-фуд": бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию.
Напомним:
- В связи с рождественско-новогодними праздниками украинцы будут иметь три выходных дня подряд в конце декабря и два длинных уикенда в начале января.
- 16 декабря в столице откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города.