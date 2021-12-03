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Празднование Нового года: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе

Пятница, 3 декабря 2021, 13:21
Празднование Нового года: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
ФОТО: FOLK UKRAINE

Нынешняя тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена ночи, когда родился Иисус Христос, планируется, что вертеп будет самым большим в Европе. Елку в Киеве засветят 19 декабря.

Источник: прессслужба КГГА

Дословно: "Главную елку страны на Софийской площади традиционно засветят 19 декабря. На Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок".

Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

Детали: Елка на Софийской и новогодние локации будут работать с 16 декабря по 16 января.

Тема этого года главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

Сообщается, что основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

 
фото: Folk Ukraine

Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цвета.

Праздничная елка высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола.

Вокруг елки разместят фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену.

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток.

Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха, там посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды.

На Владимирском проезде будет работать ярмарка и фудкорт. Еду будут готовить в стиле "стрит-фуд": бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: празднованияКиев
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