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Верховный суд поставил точку в деле убийства водителя BlaBlaCar: пожизненное

Вторник, 7 декабря 2021, 17:21
Тарас Позняков и Дмитрий Голуб. коллаж - "Крапка"

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Дмитрию Голубу, которого в 2019 году приговорили к пожизненному заключению за убийство водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Источник: пресс-служба Верховного суда в Facebook

Детали: Сообщается, что Кассационный уголовный суд в составе ВС на заседании 7 декабря 2021 года рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве весной 2016 года водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, попутчиками.

Решением судов первой и апелляционной инстанции осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Это наказание оставлено в силе Верховным судом.

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 369/420/17 (производство № 51-4424км21) будет оглашен 13 декабря 2021 года в 15:00.

Предыстория:

  • Львовянин Позняков исчез 4 апреля 2016 года по дороге в Киев. В автомобиле с ним было два попутчика. СМИ сообщали, что он нашел этих людей на сервисе BlaBlaCar.
  • 4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве водителя из онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.
  • Также по подозрению в этом убийстве был объявлен в розыск гражданин России Луан Кингисепп. В марте 2019 года он погиб при взрыве в киевской квартире после трех лет международного розыска.

Украинская правда
Темы: Верховный судубийство
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