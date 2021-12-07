Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд поставил точку в деле убийства водителя BlaBlaCar: пожизненное

Вторник, 7 декабря 2021, 16:21
Верховный суд поставил точку в деле убийства водителя BlaBlaCar: пожизненное
Тарас Позняков и Дмитрий Голуб. коллаж - "Крапка"

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Дмитрию Голубу, которого в 2019 году приговорили к пожизненному заключению за убийство водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Источник: пресс-служба Верховного суда в Facebook

Детали: Сообщается, что Кассационный уголовный суд в составе ВС на заседании 7 декабря 2021 года рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве весной 2016 года водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, попутчиками.

Решением судов первой и апелляционной инстанции осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Это наказание оставлено в силе Верховным судом.

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 369/420/17 (производство № 51-4424км21) будет оглашен 13 декабря 2021 года в 15:00.

Предыстория:

  • Львовянин Позняков исчез 4 апреля 2016 года по дороге в Киев. В автомобиле с ним было два попутчика. СМИ сообщали, что он нашел этих людей на сервисе BlaBlaCar.
  • 4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве водителя из онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.
  • Также по подозрению в этом убийстве был объявлен в розыск гражданин России Луан Кингисепп. В марте 2019 года он погиб при взрыве в киевской квартире после трех лет международного розыска.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховный судубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верховный суд
Экс-владельцы "Приватбанка" не смогли обжаловать национализацию: Верховный суд поставил точку в деле
Провален экзамен на коррупцию: почему Верховный Суд входит в новый круг реформирования?
Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: