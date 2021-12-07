Верховный суд поставил точку в деле убийства водителя BlaBlaCar: пожизненное

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Дмитрию Голубу, которого в 2019 году приговорили к пожизненному заключению за убийство водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Источник: пресс-служба Верховного суда в Facebook

Детали: Сообщается, что Кассационный уголовный суд в составе ВС на заседании 7 декабря 2021 года рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве весной 2016 года водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, попутчиками.

Решением судов первой и апелляционной инстанции осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Это наказание оставлено в силе Верховным судом.

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 369/420/17 (производство № 51-4424км21) будет оглашен 13 декабря 2021 года в 15:00.

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