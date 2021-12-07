Байден и Путин начали переговоры
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин начали встречу в формате видеоконференции.
Источник: российские СМИ
Путин: "Приветствую вас, господин президент!"
Байден: "Поехали. Добрый день! Рад видеть вас снова. К сожалению, в прошлый раз нам не удалось увидеться на G20…"
Детали: Ожидается, что ключевой темой разговора будет Украина.
Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.
В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.
Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.
О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.