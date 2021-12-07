Байден и Путин начали переговоры

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин начали встречу в формате видеоконференции.

Источник: российские СМИ

Путин: "Приветствую вас, господин президент!"

Байден: "Поехали. Добрый день! Рад видеть вас снова. К сожалению, в прошлый раз нам не удалось увидеться на G20…"

Джо Байден и Владимир Путин ведут переговоры фото РБК

Детали: Ожидается, что ключевой темой разговора будет Украина.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.