Был без маски и без паспорта: львовянина оштрафовали на 17 тысяч гривен

Галицкий районный суд Львова оштрафовал мужчину на 17 000 грн за пребывание в центре Львова во время карантина без документов, удостоверяющих личность.

Источник: Zahid.net со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины

Детали: 3 ноября Павел Василишин находился на улице в начале проспекта Чорновила у Оперного театра без документов, удостоверяющих личность.

В суде Василишин свою вину не признал и указал, что носить такие документы с собой он не обязан.

В полиции Львовщины рассказали, что к ним обратился продавец магазина электроинструментов в начале проспекта Чорновила и сообщил о конфликте с покупателем, который отказывался надевать маску.

Полицейские составили на него админматериалы за отсутствие маски и потому, что у него не было с собой документов.

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