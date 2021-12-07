Был без маски и без паспорта: львовянина оштрафовали на 17 тысяч гривен
Галицкий районный суд Львова оштрафовал мужчину на 17 000 грн за пребывание в центре Львова во время карантина без документов, удостоверяющих личность.
Источник: Zahid.net со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины
Детали: 3 ноября Павел Василишин находился на улице в начале проспекта Чорновила у Оперного театра без документов, удостоверяющих личность.
В суде Василишин свою вину не признал и указал, что носить такие документы с собой он не обязан.
В полиции Львовщины рассказали, что к ним обратился продавец магазина электроинструментов в начале проспекта Чорновила и сообщил о конфликте с покупателем, который отказывался надевать маску.
Полицейские составили на него админматериалы за отсутствие маски и потому, что у него не было с собой документов.
Предыстория:
- С 6 декабря на территории Украины вступили в силу усиленные карантинные правила.
- Ограничения ужесточились для невакцинированных – как в "желтых", так и в "красных" регионах. При этом находящиеся на улице граждане должны иметь при себе документы.