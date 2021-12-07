Под Киевом граждане Саудовской Аравии на авто влетели в ворота резиденции Януковича

В селе Новые Петровцы в Киевской области гражданин Саудовской Аравии въехал на автомобиле в здание кассы государственной резиденции "Межгорье".

Источник: facebook-страница полиции Вышгородского района, пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии УП

Детали: Около 13 часов 32-летний гражданин Саудовской Аравии влетел в кассу у входа в резиденцию "Межигорье".

На видео видно, как авто Volkswagen Passat стремительно выезжает с дороги на пешеходную часть, чуть не задев пешеходов.

Пострадавших в результате ДТП нет.

Как уточнили УП в пресс-службе полиции Киевщины, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. Окончательные данные состояния водителя (проверка на опьянение – ред.) и исправности транспортного средства будут устанавливать эксперты.

Фото: полиция Киевской области