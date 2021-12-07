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Байден и Путин завершили встречу, разговор длился 2 часа - росСМИ

Вторник, 7 декабря 2021, 19:29
фото: россми

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин завершили встречу в формате видеоконференции, она длилась два часа и пять минут.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российский "Интерфакс".

Разговор начался около 17:00 по киевскому времени. Согласно сообщениям обеих сторон, ключевой его темой должна была быть Украина.

Коммюнике по итогам встречи еще не обнародованы.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ, который состоится во вторник в формате видеоконференции, будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.

Темы: БайденПутин
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