Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Путиным

Вторник, 7 декабря 2021, 20:24

В видеовстрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты и союзники отреагируют мощными "экономическими и другими мерами", если Путин решится на военную эскалацию.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном Белым домом по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и союзники отреагируют мощными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден повторно выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", - рассказали в Белом доме.

Отмечается, что президенты уполномочили свои команды продолжить взаимодействие по итогам разговора и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.

Кроме вопроса Украины, говорили также о стратегической стабильности, кибербезопасности и совместной работе над некоторыми региональными проблемами, как Иран.

Напомним, разговор по защищенной видеосвязи начался около 17:00 по Киеву и длился два часа.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ, который состоится во вторник в формате видеоконференции, будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.

Темы: СШАБайденРосcияПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"

США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Все новости...
США
США потребуют от Германии остановить "Северный поток-2" в случае вторжения РФ в Украину – СМИ
США изучают варианты эвакуации своих граждан из Украины – CNN
В Кремле заявили, что не стоит ждать прорыва от переговоров Байдена и Путина
Последние новости
06:27
Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid
05:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ
05:12
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
04:17
ОбновленоВ Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
03:52
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
02:56
Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон
01:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
01:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
00:48
видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"
23:55
США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак
Все новости...