В Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Путиным

В видеовстрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты и союзники отреагируют мощными "экономическими и другими мерами", если Путин решится на военную эскалацию.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном Белым домом по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и союзники отреагируют мощными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден повторно выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", - рассказали в Белом доме.

Отмечается, что президенты уполномочили свои команды продолжить взаимодействие по итогам разговора и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.

Кроме вопроса Украины, говорили также о стратегической стабильности, кибербезопасности и совместной работе над некоторыми региональными проблемами, как Иран.

Напомним, разговор по защищенной видеосвязи начался около 17:00 по Киеву и длился два часа.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ, который состоится во вторник в формате видеоконференции, будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.