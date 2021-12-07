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В Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Путиным

Вторник, 7 декабря 2021, 19:24
В Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Путиным

В видеовстрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты и союзники отреагируют мощными "экономическими и другими мерами", если Путин решится на военную эскалацию.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном Белым домом по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и союзники отреагируют мощными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден повторно выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", - рассказали в Белом доме.

Отмечается, что президенты уполномочили свои команды продолжить взаимодействие по итогам разговора и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.

Кроме вопроса Украины, говорили также о стратегической стабильности, кибербезопасности и совместной работе над некоторыми региональными проблемами, как Иран.

Напомним, разговор по защищенной видеосвязи начался около 17:00 по Киеву и длился два часа.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ, который состоится во вторник в формате видеоконференции, будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБайденРосcияПутин
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