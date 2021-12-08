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СМИ: У США есть соглашение с Германией о закрытии Nord Stream 2 в случае вторжения РФ

Среда, 8 декабря 2021, 00:56
СМИ: У США есть соглашение с Германией о закрытии Nord Stream 2 в случае вторжения РФ
ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Американские официальные лица заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину.

Источник: высокопоставленный помощник Конгресса, европейский дипломат в Reuters, источник Financial Times, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, чиновник Госдепартамента США Виктория Нуланд

Детали: Официальные лица США заявляют, что они получили заверения Германии в том, что трубопровод будет перекрыт. Но, по словам помощника Конгресса, непонятно, согласовали ли две стороны определение вторжения.

Виктория Нуланд заявила, что, по ее мнению, Германия готова принять участие в серьезных действиях против России, если РФ вторгнется в Украину. Она сказала, что США уже начали "интенсивные консультации" c Германией.

Джейк Салливан сообщил, что Штаты связывались с правительствами Германии по поводу "Северного потока-2" в контексте потенциального вторжения. Он отказался охарактеризовать дальнейшие разговоры.

Салливан сказал, что "если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину".

По данным FT, угроза "Северному потоку-2" будет включена в пакет санкций США, который будет включать блокировку конвертации рублей в доллары и в дальнейшем будет нацелен на российских олигархов.

Европейский дипломат сообщил Reuters, что официальные лица США дали понять союзникам, что будут действовать, чтобы наложить санкции на трубопровод в случае вторжения. Он сказал, что если США введут дополнительные санкции, никто не сможет вести дела с "Северным потоком-2" из-за опасений нарушить санкции США.

Американский чиновник сообщил FT, что "Северный поток-2" - всегда слон в комнате… Это нависает над всем, что связано с Россией, Германией и Украиной".

Ожидается, что официальные лица США отправятся в Германию, когда к власти придет новое правительство во главе с Олафом Шольцем.

Что предшествовало: Ранее источники Bloomberg сообщали, что США будут подталкивать Германию к согласию остановить "Северный поток-2".

Напомним:

  • Будущий вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что "Северный поток-2" еще не сертифицирован, и пока идет его проверка, состоится его "политическое обсуждение" на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.
  • Новое правительство Германии, как ожидается, будет утверждено 8 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2СШАГерманияРосcия
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