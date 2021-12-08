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Во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19

Среда, 8 декабря 2021, 02:57
Во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19
THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

Во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19: количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло на 618 – до 12714.

Источник: The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Франции

Детали: Отмечается, что это второй по величине однодневный рост в этом году после увеличения на 732 пациента 6 апреля. Тогда количество пациентов превысило 30 600 человек.

Франция также сообщила, что количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии выросло на 160 до 2351, что также является вторым по величине приростом этого года. 6 апреля количество заболевших в отделениях интенсивной терапии увеличилось на 193 до 5626.

Уточняется, что из-за одного из самых высоких показателей вакцинации в Европе рост числа новых случаев теперь меньше влияет на количество госпитализированных пациентов, чем весной.

Напомним: 7 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении новых карантинных ограничений, в том числе закрытии ночных клубов и масковом режиме в школах.

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Темы: Франциякоронавирус
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