Почти 40 человек погибли в пожаре в переполненной тюрьме в Бурунди

В переполненной тюрьме в столице Бурунди Гитеге произошел пожар, в результате которого 38 человек погибли и 69 были серьезно ранены.

Источник: The Guardian

Детали: Министерство внутренних дел страны сообщило, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Источник в полиции сообщил, что службы экстренной помощи опоздали на место происшествия, и пожарная машина прибыла всего через два часа после начала пожара. Один из заключенных, которому удалось спастись, сказал, что во время пожара "полиция отказалась открывать двери в наши комнаты, сказав, что "это приказы, которые мы получили".

По словам очевидцев, многие заключённые все еще спали во время пожара.

Те, кто получил самые серьезные ожоги, были доставлены в больницу, а другим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В здании, построенном почти 100 лет назад, третьем по величине в Бурунди, содержалось несколько политических заключенных в комплексе строгого режима, а также было женское крыло.

По данным тюремной администрации, по состоянию на конец ноября в тюрьме находились более 1500 заключенных – это превышает проектную вместимость в 400 человек.

В августе в этой же тюрьме произошел пожар из-за короткого замыкания. Сообщений о жертвах в результате этого инцидента не поступало.