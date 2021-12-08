Covid в Украине: 9 371 человек заболел, 450 больных умерли за сутки

За сутки 7 декабря в Украине обнаружили 9 371 случай коронавирусной болезни, 450 человек умерли от нее, 2 998 человек госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В то же время, 26 804 человека выздоровели.

Среди новых больных – 809 детей и 175 медработников.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 519 981 человека, віздоровели 3 109 423 человека, умерли 89 436 человек.