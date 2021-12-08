Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден заявил Путину, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году - Белый дом

Среда, 8 декабря 2021, 08:32
Онлайн-встреча Байдена и Путина, фото из Twitter The White House

Президент США Джо Байден на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил его о серьезных последствиях в случае военного вторжения в Украину.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме после переговоров советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - сказал Салливан.

Он отметил, что не будет публично говорить о каких именно шагах идет речь, добавив, что США хотят говорить это напрямую с россиянами.

"Но мы достаточно подробно излагаем для россиян типы мер, которые мы имеем в виду. Мы также очень тесно координируем этот вопрос с нашими европейскими союзниками. У нас есть эксперты из Министерства финансов, Государственного департамента и Совета национальной безопасности, которые ежедневно контактируют с ключевыми столицами и Брюсселем, чтобы проработать этот пакет мер", - добавил Салливан.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Читайте также: Новое требование Путина: главное на переговорах США и РФ

Смотрите: Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски

Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину

Темы: БайденПутинСШАРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Скандал из Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадал польский военный

Все новости...
Байден
Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО
Путин сказал Байдену, что это НАТО "пытается освоить украинские территории" – Кремль
Байден перенес разговор с Зеленским, но снова поговорил с европейскими лидерами
Последние новости
23:04
Парламент Болгарии в понедельник будет голосовать за новое правительство
22:38
Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
21:55
Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине
21:44
За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский
21:17
В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов
20:50
В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео
20:23
Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ
19:54
Заморская территория Франции на референдуме отказалась от независимости
19:33
фотоНа Майдане прошла акция "Свободу политзаключенным"
19:02
Новости экономики: давление на главу НБУ, платные пакеты
Все новости...