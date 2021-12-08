Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей

Среда, 8 декабря 2021, 10:12
фото: сайт belaz

Межведомственная комиссия по международной торговле отменяет свое решение от 16 апреля, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35-процентной защитной пошлиной.

Соответствующее решение опубликовано в газете "Урядовый курьер" и, соответственно, вступило в силу.

Напомним, это решение не имеет отношения к политическим санкциям против режима Лукашенко. Оно было принято по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром" и с самого начала вызвало критику юристов.

В ответ Минск объявил о введении лицензирования украинских товаров, в список которых попали традиционные группы отечественного экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво. Требования лицензирования привели к вытеснению указанных украинских товаров с белорусского рынка.

По данным "Европейской правды", Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.

Однако не исключено, что это соглашение не приведет к улучшениям для украинских экспортеров. Одновременно в Минске анонсировали новые санкции, среди которых запрет на импорт товаров из стран, введших санкции против Беларуси. Впрочем, по словам собеседника издания, близкого к правительству, Беларусь гарантирует "разграничение политических санкций с торговыми отношениями". Это означает, что Минск гарантирует отмену ограничений для украинского экспорта. В противном случае, добавляет собеседник "ЕвроПравды", у Киева есть возможность оперативно вернуть 35-процентную защитную пошлину.

Детальнее об этом торговом конфликте можно прочесть в статье "Прибыльные санкции: как торговая война Украины и Беларуси сыграла на руку лоббистам".

"Европейсая правда"

Темы: автоБеларусьУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников

Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Скандал из Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Все новости...
авто
Почти рекорд: украинский рынок автомобилей с пробегом в ноябре вырос на 81%
Автомобиль руководства Нацполиции Одесщины сбил женщину на переходе. Это пытались скрыть
Сеть АЗС Glusco друга Медведчука сменила владельца
Последние новости
00:55
Число умерших от Covid в США достигло 800 тысяч
23:58
Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта
23:26
Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников
23:04
Парламент Болгарии в понедельник будет голосовать за новое правительство
22:38
Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
21:55
Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине
21:44
За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский
21:17
В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов
20:50
В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео
20:23
Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ
Все новости...