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СБУ заявляет, что предотвратила массовый расстрел студентов колледжа

Среда, 8 декабря 2021, 09:14
СБУ заявляет, что предотвратила массовый расстрел студентов колледжа
фото СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, двое студентов местного колледжа через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте" распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании к массовому расстрелу одногруппников.

 
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Также злоумышленники призвали присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Указано, что во время обысков по местам проживания правоохранители обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

 

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Дословно: "В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц".

Дополнительно: По данным источника УП в правоохранительных органах, задержанным – по 18 лет. Возможным мотивом их намерений является буллинг со стороны одногруппников. Сейчас юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос меры пресечения будет решаться после получения выводов экспертизы.

 
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Украинская правда

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Темы: СБУЧеркасская областьтерроризм
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