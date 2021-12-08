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Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Среда, 8 декабря 2021, 10:35
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили во вторник в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Беседы пройдут после виртуального саммита между российским лидером и президентом США Джо Байденом во избежание военной эскалации в Украине.

Вашингтон сообщил, что президент США Джо Байден провел разговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии, чтобы "информировать их" о разговоре с Путиным "и проконсультироваться о дальнейших действиях".

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Темы: МакронЗеленскийПутинМакрон
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