Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии избрали нового канцлера вместо Меркель

Среда, 8 декабря 2021, 10:25
В Германии избрали нового канцлера вместо Меркель
Новый канцлер Германии Олаф Шольц, фото Getty Images

Немецкий Бундестаг в среду, 8 декабря, избрал социал-демократа Олафа Шольца канцлером Германии вместо Ангелы Меркель, занимавшей должность 16 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для утверждения Шольцу было необходимо не менее 369 голосов из 736 депутатов Бундестага. За него проголосовали 395 народных избранников. Голосование было тайным, депутатов вызвали поименно в алфавитном порядке.

После голосования Шольц направится в замок Бельвью, где президент Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначит его канцлером.

Далее Шольц снова возвращается в Бундестаг, где около полудня (13:00 по киевскому времени) принесет присягу.

После этого он вместе с 16 новыми членами своего правительства снова отправится к президенту, который официально назначит их. Во второй половине дня министры примут присягу в Бундестаге.

Затем Шольц отправится в канцелярию на церемонию передачи власти с Ангелой Меркель.

Социал-демократическая партия Германии, одержавшая победу на сентябрьских выборах, сформировала коалицию с Свободной демократической партией и "Зелеными". Официально коалиционное соглашение было подписано 7 декабря.

Читайте больше в статье: Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Германия
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: