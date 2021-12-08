В Германии избрали нового канцлера вместо Меркель

Немецкий Бундестаг в среду, 8 декабря, избрал социал-демократа Олафа Шольца канцлером Германии вместо Ангелы Меркель, занимавшей должность 16 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для утверждения Шольцу было необходимо не менее 369 голосов из 736 депутатов Бундестага. За него проголосовали 395 народных избранников. Голосование было тайным, депутатов вызвали поименно в алфавитном порядке.

После голосования Шольц направится в замок Бельвью, где президент Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначит его канцлером.

Далее Шольц снова возвращается в Бундестаг, где около полудня (13:00 по киевскому времени) принесет присягу.

После этого он вместе с 16 новыми членами своего правительства снова отправится к президенту, который официально назначит их. Во второй половине дня министры примут присягу в Бундестаге.

Затем Шольц отправится в канцелярию на церемонию передачи власти с Ангелой Меркель.

Социал-демократическая партия Германии, одержавшая победу на сентябрьских выборах, сформировала коалицию с Свободной демократической партией и "Зелеными". Официально коалиционное соглашение было подписано 7 декабря.

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