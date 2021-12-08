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Китай попал в лидеры по репрессиям против журналистов – исследование

Среда, 8 декабря 2021, 10:26
Китай попал в лидеры по репрессиям против журналистов – исследование
Фото pixabay.com

Китай оказался на 177 месте из 180 во "Всемирном индексе свободы прессы-2021" в связи с масштабными репрессиями режима против права на информацию и арестом по меньшей мере 127 журналистов, Украина в этом списке занимает 97-е место.

Источник: отчет "Репортеров без границ" 

Дословно: "В настоящее время режимом Китая задержаны по меньшей мере 127 журналистов (профессиональных и непрофессиональных). Обычное расследование "деликатной" темы или публикация цензурируемой информации может привести к годам заключения в антисанитарных тюрьмах, где жестокое обращение может привести к смерти".

Детали: В отчете по Китаю, который называется "Большой скачок назад в журналистике в Китае", также говорится, что журналисты вынуждены быть рупором партии – чтобы поновлять свои пресс-карты репортеры вынуждены проходить 90-часовой ежегодный тренинг, частично сосредоточенный на "Думах" Си Цзиньпина, а также скачать пропагандистское приложение, которое может собирать их персональные данные.

Кроме того, в Китае не приветствуют иностранных корреспондентов. Из-за запугивания и визового шантажа в 2020 году 18 иностранных журналистов покинули страну. А трое иностранных журналистов китайского происхождения задержаны по обвинениям в шпионаже.

Репрессии против СМИ усилились с началом пандемии Covid-19. По меньшей мере, 10 журналистов и онлайн-комментаторов были арестованы в 2020 году только потому, что рассказали о вспышке коронавируса в Ухане. На сегодняшний день двое из них все еще находятся под стражей.

Кроме того, с 2016 года китайские власти под предлогом "борьбы с терроризмом" проводят насильственную кампанию против уйгурских журналистов в Синьцзяне. Сейчас под стражей находится 71 уйгурский журналист (это более половины журналистов, находящихся под арестом в Китае).

"Репортеры без границ" подчеркивают, что в Китае постоянно растет количество табуированных тем – цензурируются темы коррупции, стихийных бедствий, ковида и тому подобное.

Также поводом для репрессий против журналистов стал закон о национальной безопасности. Из-за нечетких формулировок в законе не менее 12 корреспондентам грозит пожизненное заключение за его нарушение.

Независимые СМИ в Гонконге закрывают в угоду китайскому правительству.

Сообщается, что Китайская государственная аудиовизуальная группа CGTN продолжает транслировать режимную пропаганду по всему миру, а китайские дипломатические представители, например, посол Китая в Париже, регулярно оскорбляют и нападают на независимых журналистов.

Отмечается, что самая плохая ситуация со свободой прессы в Туркменистане (178 место), в Северной Корее (179 место в рейтинге) и в восточноафриканском государстве Эритрея (180 место).

Украина в "Мировом индексе свободы прессы-2021" занимает 97-е место (-1 ступень, по сравнению с 2020-м годом).

Сообщается, что украинские власти приняли ряд долгожданных реформ после революции 2014 года, в частности, закон о прозрачности медиа собственности, но этого мало. В частности, Украине необходимо ослабить жесткий контроль олигархов над СМИ и привлекать виновных в преступлениях против журналистов к ответственности.

"Репортеры без границ" напомнили, что убийства журналистов-расследователей Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова до сих пор не раскрыты.

Сообщается, что на свободе прессы сказались "информационная война" с Россией (запрет российских СМИ и социальных сетей), пандемия Covid-19 (которая стала поводом для еще большего ограничения доступа к информации), фейки и т.д.

Перевод Ирины Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайСМИсвобода слова
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