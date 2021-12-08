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"Венецианка" перенесла рассмотрение антиолигархического закона на конец января – депутат

Среда, 8 декабря 2021, 11:04
Венецианка перенесла рассмотрение антиолигархического закона на конец января – депутат
ФОТО: СОВЕТ ЕВРОПЫ

Представительница Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение украинского вопроса о предоставлении заключения по так называемому антиолигархическому закону.

Об этом она рассказала в своем Telegram-канале в среду, пишет "Европейская правда".

По ее словам, предварительно рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10-11 декабря этого года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Однако Бюро сообщило, что рассмотрит вопрос о предоставлении заключения по закону Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующей пленарной сессии во второй половине января 2022 года.

Вывод будет предоставлен по срочной процедуре, сообщила Совгиря.

23 сентября Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

В конце сентября "Венецианка" попросила у президента Зеленского текст "антиолигархического" закона для предоставления заключения.

22 сентября Венецианская комиссия сообщила, что вывод о законопроекте о противодействии влиянию "олигархов" будет готов в декабре.

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Темы: олигархизаконодательствоЕвропа
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