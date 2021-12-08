Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Венецианка" перенесла рассмотрение антиолигархического закона на конец января – депутат

Среда, 8 декабря 2021, 12:04
ФОТО: СОВЕТ ЕВРОПЫ

Представительница Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение украинского вопроса о предоставлении заключения по так называемому антиолигархическому закону.

Об этом она рассказала в своем Telegram-канале в среду, пишет "Европейская правда".

По ее словам, предварительно рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10-11 декабря этого года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Однако Бюро сообщило, что рассмотрит вопрос о предоставлении заключения по закону Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующей пленарной сессии во второй половине января 2022 года.

Вывод будет предоставлен по срочной процедуре, сообщила Совгиря.

23 сентября Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

В конце сентября "Венецианка" попросила у президента Зеленского текст "антиолигархического" закона для предоставления заключения.

22 сентября Венецианская комиссия сообщила, что вывод о законопроекте о противодействии влиянию "олигархов" будет готов в декабре.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" самым интересным от ЕвроПравды.

Темы: олигархизаконодательствоЕвропа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта

Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников

Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Все новости...
олигархи
Ермак заверил послов G7 и ЕС, что закон об олигархах не направлен против кого-то
Розахметизация системы. Как Зеленский дожимает Ахметова
Треть украинцев считают закон об "олигархах" популистским шагом Зеленского
Последние новости
03:00
Взрослым в Британии предложат бустерную COVID-вакцину до конца года
01:56
Австрия ослабила карантинные ограничения для вакцинированных
00:55
Число умерших от Covid в США достигло 800 тысяч
23:58
Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта
23:26
Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников
23:04
Парламент Болгарии в понедельник будет голосовать за новое правительство
22:38
Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
21:55
Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине
21:44
За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский
21:17
В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов
Все новости...