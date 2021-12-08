Переговоры Байдена и Путина. Объясняем, что происходило на "российско-американском саммите"

7 декабря состоялась вторая полноценная встреча действующих президентов США и РФ – Джозефа Байдена и Владимира Путина. Большая часть разговора была посвящена украинскому вопросу и действиям РФ на своей западной границе.

Подробнее о позиции сторон и о переговорах в Европе по поводу возможности российской агрессии – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Новое требование Путина: что стало главным на переговорах лидеров США и РФ.

Предположения о том, что военные маневры России преследуют нечто большее, чем просто тренировка, а также больше чем подготовку военной операции, были еще от первых сообщений в СМИ об усилении российской угрозы в конце октября. В конце концов опыт таких действий у Кремля уже был: в апреле этого года РФ также, не скрываясь, собрала под границами Украины 100-тысячную армию и тем самым обострила отношения с Западом.

Тогда напряжение снял телефон разговор, а также предложение Байдена о личной встрече с Путиным. И хотя в Москве отрицают, что удовлетворились этим – но вскоре после переговоров и без всяких веских оснований объявили об отводе войск.

Впрочем, пока не ясно, чего хочет достичь Путин новой эскалацией и не готовится ли он действительно к новому вторжению.

Но проходили недели, о военных маневрах РФ написало буквально каждое крупное западное медиа – и все это не привело ни к каким изменениям. Карты и разведданные о расквартировании войск в относительной близости к границе с Украиной, которые попадают в прессу, ровно такие, как месяц назад. Россия – свободно или невольно – создает впечатление, что она чего-то ждет.

Поскольку, по меньшей мере, с военной точки зрения это ожидание перед нападением на Украину не имеет смысла. Нескрываемо скапливать армию, давать противнику, то есть Украине, время подготовиться; дать время для США убедить европейских партнеров в серьезности ситуации, совместно согласовать ответ и выдвинуть в адрес России официальное санкционное предупреждение – это довольно странная тактика в том случае, если бы с самого начала речь шла о намерениях быстрого нападения и захвата украинской территории.

Нужно подчеркнуть: исключать военные намерения РФ тоже нельзя.

Несомненно, именно нерасширение НАТО на восток стало одной из ключевых тем для обсуждения на закрытой президентской видеоконференции.

Как в этом случае Байден планирует "успокоить российского медведя", как убедить Путина снять напряженность на границе? У нас нет четкого ответа, но два варианта вполне возможны.

Во-первых, не стоит забывать об опыте весны 2021 года, когда только предложения Байдена о личной встрече оказалось достаточно для Путина, чтобы РФ за неделю начала отвод своих войск. Не стоит рассчитывать, что сейчас произойдет то же самое, но и исключать это тоже нельзя.

А во-вторых, для переговоров с диктатором, который медленно теряет адекватное восприятие реальности, но до сих пор сохраняет контроль над ядерной кнопкой, есть вечное правило: не стоит провоцировать того, кто не в своем уме. Поэтому в период наибольшей напряженности в отношениях лучше воздержаться от резких изменений своей политики, чтобы оппонент не наделал глупостей, которые всем повредят.

Больше о "российско-американском саммите" – в материале Сергея Сидоренко Новое требование Путина: что стало главным на переговорах лидеров США и РФ.

"Европейская правда"