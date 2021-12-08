Нуланд: Россия может стянуть к Украине вдвое больше сил, чем весной

Такое мнение Нуланд высказала в своем заявлении комитету Сената США по иностранным делам 7 декабря, сообщает "Европейская правда".

Нуланд сказала, что сейчас, по оценке США, Россия разместила около 100 тысяч военных вблизи северных, восточных и южных границ Украины.

Российские военные и разведывательные службы продолжают развивать способность к решительным действиям в Украине после получения соответствующего приказа, возможно, в начале 2022 года.

Если полностью мобилизовать запланированные силы, они будут вдвое больше, чем мы видели прошлой весной, в том числе это примерно 100 батальонных тактических групп, примерно половина сухопутных сил России, базирующихся к западу от Урала", - заявила Виктория Нуланд.

По ее словам, США неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение атаковать Украину или свергнуть ее правительство, "но мы знаем, что оно наращивает потенциал для этого".

"Во многом это следует из сценария Путина 2014 года, но в этот раз он носит гораздо больший и смертоносный характер. Поэтому, несмотря на нашу неуверенность в точных намерениях и сроках, мы должны быть готовы ко всем непредсказуемым обстоятельствам, даже если мы подталкиваем Россию к изменению курса", - заявила заместитель госсекретаря США.

состоялись переговоры президентом США и РФ, которые продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Напомним, 7 декабряпрезидентом США и РФ, которые продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ, или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".