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В Херсонской области фальсифицировали ПЦР-тесты для тех, кто едет в Крым и из него

Среда, 8 декабря 2021, 11:28
В Херсонской области фальсифицировали ПЦР-тесты для тех, кто едет в Крым и из него
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые массово подделывали справки о негативных результатах ПЦР-тестов: среди их клиентов – многие, кто хотел пересечь административную границу с временно оккупированным Крымом.

Источник: СБУ

Детали: Схема действовала не менее полугода, а "прибыли" дельцов составили более полумиллиона гривен в месяц.

По данным следствия, организовали противоправную деятельность двое жителей Генического района Херсона. Они действовали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар".

Сначала мошенники "обслуживали" отдыхающих, желающих попасть на территорию временно оккупированного полуострова. Часть из них имела международные Covid-сертификаты. Но поскольку представители оккупационных властей их не признают, то для беспрепятственного пересечения административной границы люди вынуждены были делать ПЦР-тесты.

Воспользовавшись ситуацией, злоумышленники предлагали путешественникам оперативное изготовление справки об отрицательном ПЦР-тесте без посещения лаборатории. Просили за это 1,5 тысячи гривен.

Позже к схеме присоединились автобусные перевозчики, которые часто перевозят людей с оккупированной на неоккупированную часть Украины, "например, для возобновления документов на получение социальных выплат и т.д.".

 

По данным СБУ, перед выходом на маршрут предприниматель и водитель маршрутного автобуса получали от пассажиров фото их паспортных данных и отправляли "партнерам" из Херсона. По прибытии на КПВВ "Чонгар" заказчики получали фейковые справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и направлялись дальше к линии разграничения.

У этой категории "клиентов" злоумышленники просили от 700 гривен за тест.

 

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания и транспортных средствах злоумышленников, изъяты:

  • фиктивные справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, изготовленные с использованием реквизитов одного из сертифицированных отечественных медицинских учреждений;
  • электронные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
 
 

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Противоправную деятельность разоблачили сотрудники СБУ и Нацполиции.

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Темы: Covid-2019коронавирускриминалХерсонская областьСБУ
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