Осадки в Украине утихнут к пятнице – прогноз

В Украине в ближайшие сутки ожидаются осадки в большинстве областей; в западной и северной части похолодает.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: 9 декабря погоду с осадками большинства областей будет определять циклон; западная и северная части Украины будут под влиянием холодного морозного воздуха, остальная территория останется в теплой воздушной массе.

В ночь на четверг в Украине, кроме запада и востока, небольшой дождь, на севере с мокрым снегом; днем без существенных осадков.

В большинстве областей местами туман, в северных областях гололед, в западных и северных областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; в северных и Винницкой областях ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг мокрый снег и дождь, гололед; температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

10 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в западных областях днём мокрый снег; температура воздуха в западных областях ночью 0-5° мороза, днём около 0°; в северных областях ночью около 0°, днём 4-9° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 6-11°, в Одесской области до 14°.

В западных, ночью местами и в северных областях, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В столице в пятницу без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.